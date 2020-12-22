Helva-i Hakani tatlısı nasıl yapılır? Helva-i Hakan tarifi! Helva-i Hakani hikayesi! Helva-i Hakani tatlısı malzemeleri!

Osmanlı zamanından kalma tatlı olan Helva-i Hakani tatlısı nasıl yapılır? Helva-i Hakani hikayesi! Helva-i Hakani tatlısı malzemeleri! 22 Aralık MasterChef lezzetleri!

Osmanlı zamanlarında en sevilen tatlılar arasında yer alan Helva-i Hakani tatlısı nasıl yapılır? Helva-i Hakan tarifi! Helva-i Hakani hikayesi! Helva-i Hakani tatlısı malzemeleri!

HELVA-İ HAKANİ TARİHİ!

Helva-i Hakani ( Hakan Helvası ) olarak bilinen tatlı Osmanlı zamanlarından kalmadır. Helva-i Hakani, o zamanlarda padişahların, Sultanların ve Hakanların en sevdiği lezzet olduğu için adı Helva-i Hakan olarak kalmıştır.Bu gelenek Edirne'de II. Dünya Savaşı yıllarına değin ruhuna uygun ritüelleriyle sürdürülmüş.

HELVA-İ HAKANİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 litre süt

250 gr un

250 gr pirinç unu

250 gr nişasta

250 gr tereyağı

1,5 kg süzme bal

Badem ya da çam fıstığı

Yapılışı;

Tereyağını derince bir helva tenceresinde eritin.

Yağ ısınınca ( yanmasına müsaade etmeden ) içerisine nişasta ve pirinç ununu ekleyin.

Bir süre kavurduktan sonra, unu ekleyin.

Hafif ateşte unun da kokusu çıkana kadar güzelce kavurun.

Bir kenarda sütü ve balı karıştırıp hafif ateşte ısıtın.

Sütü kavrulan karışımın üzerine döküp bir-iki defa karıştırın.

Yaklaşık 10 dakika kapağını kapatarak pişirin.

Demlendirdikten sonra üzerini bademle ya da çam fıstığı ile süsleyip ılık olarak servis edin