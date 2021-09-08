Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'ndan Batman'daki ailelere gıda, kırtasiye ve nakdi yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'ndan Batman'daki ailelere gıda, kırtasiye ve nakdi yardım

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'ndan Batman'daki ailelere gıda, kırtasiye ve nakdi yardım
Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakdi, öğrencilere de kırtasiye yardımı yaptı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakdi, öğrencilere de kırtasiye yardımı yaptı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, Almanya'daki gurbetçilerin bağışlarını Türkiye'deki vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

Batman merkeze bağlı Kuyubaşı Köyü ile Balpınar beldesinde eğitim öğretim gören öğrencilere kırtasiye, bazı ihtiyaç sahibi ailelere de gıda ve nakdi yardım yaptıklarını ifade eden Ataş, "Avrupa'daki gurbetçilerin katkısı ile Batman, Mardin, Diyarbakır, Elazığ ve Sakarya'daki ailelere bağışta bulunduk. Yardımlara devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Yaşar Güler Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'ndan Batman'daki ailelere gıda, kırtasiye ve nakdi yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:04:05. #1.14#

title