Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'ndan Batman'daki ailelere gıda, kırtasiye ve nakdi yardım

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakdi, öğrencilere de kırtasiye yardımı yaptı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakdi, öğrencilere de kırtasiye yardımı yaptı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, Almanya'daki gurbetçilerin bağışlarını Türkiye'deki vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

Batman merkeze bağlı Kuyubaşı Köyü ile Balpınar beldesinde eğitim öğretim gören öğrencilere kırtasiye, bazı ihtiyaç sahibi ailelere de gıda ve nakdi yardım yaptıklarını ifade eden Ataş, "Avrupa'daki gurbetçilerin katkısı ile Batman, Mardin, Diyarbakır, Elazığ ve Sakarya'daki ailelere bağışta bulunduk. Yardımlara devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca