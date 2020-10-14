Hello ne demek? Hello kelimesinin Türkçe anlamı nedir?
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Hello ne demek? Hello kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

14.10.2020 16:44 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:53
Hello ne demek? Hello kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Günlük hayatta çok sık kullandığımız 'Hello' kelimesi yabancı bir kelimedir. Türkçe olmayan bu kelimeyi kullanma oranımızda oldukça fazladır. Peki hello kelimesi ne demektir? Bu kelimeyi niçin kullanırız?

Hello, İngilizceye ait bir sözcüktür. Bu dili öğrenmeye başlayan herkes ilk olarak bu sözcüğü benimser.Kelimenin bu kadar yayılmasının temel sebebi ise birisiyle ilk kez karşılaşıldığında selam verme ihtiyacının duyulmasıdır. Peki hello kelimesinin kullanım alanları nelerdir?

HELLO NE DEMEKTİR?

Hello, İngilizcede bir selam verme şeklidir. Türkçede de aynı işlevde kullanılan bu sözcük "merhaba" anlamı taşımaktadır. Cümle içerisinde ünlem bildiren bu kelime aynı zamanda "Selam ve alo" terimlerinin yerine de kullanılır. Çeşitli kısaltmaları da mevcuttur. Bunlar; 'Hi ve hello'dur. Selam söyle anlamına gelen 'Say Hello' söz öbeği de sık kullanılmaktadır.

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Haber Yorumları (1)
SUDE: hellööğğ hav ar yu
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