Helin Rojda İlaldı - Tez Savunması
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Helin Rojda İlaldı - Tez Savunması

Helin Rojda İlaldı - Tez Savunması
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Helin Rojda İlaldı - Tez SavunmasıSosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Helin Rojda İLALDI'nın yüksek lisans tezinin jüri önünde savunması 01. 09. . 2021 Çarşamba günü saat 15: 00'te çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Helin Rojda İlaldı - Tez Savunması

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Helin Rojda İLALDI'nın yüksek lisans tezinin jüri önünde savunması 01. 09. . 2021 Çarşamba günü saat 15: 00'te çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Sınav aşağıdaki bağlantıdan çevrimiçi izlenebilir.

Tez Konusu: Taşınmazlar Açısından Muris Muvazası

Tez üç bölümden oluşmaktadır. Tez çalışmasına, taşınmazlarda muris muvazasının tanımı incelenerek başlanmış ve hukuki bir takım benzerlik ve farklılıklar ele alınmıştır. İkinci bölümde muris muvazasının unsurlarından bahsedilirken detaylı bir şekilde yargıtay kararlarındaki görülüş biçimi anlatılmıştır. Üçüncü bölümde muris muvazasında yargılama usulu, görevli ve yetkili mahkeme anlatılmış ve muris muvazası davasının sonuçlarına yer verilmiştir.

Danışman Adı: Dr. Öğr. Üyesi Sendi Yakuppur

Join Zoom Meeting

https://ozyegin-edu-tr. zoom. us/j/92405148033? pwd=MUFzZU82NldpUFpURDR3K05DNm51UT09

Meeting ID: 924 0514 8033

Passcode: 123456

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Kaynak: Habermetre

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