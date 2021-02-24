Helin Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Hülya Avşar'ın kız kardeşi olan Helin Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Helin Avşar hayatı ve biyografisi nedir?

Şarkı Söylemek Lazım şarkı yarışmasında yarıştı. 2011 de "Yok Böyle Dans" yarışmasına katıldı. TV8 ekranlarında 2012 yılında yayınlanan, Afrika'nın beşiği Kenya'da gerçekleşen yarışma programı "Trophy Türk" sunuculuğunu Ertem Şener ile birlikte Helin Avşar yapmıştır. Hülya Avşar'ın kız kardeşi olan Helin Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Helin Avşar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HELİN AVŞAR KİMDİR?

Helin Avşar, 2 Kasım 1980 de Ankara'da doğmuştur. Avşar ailesi aslen Kars'lıdır. Sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşidir. Annesinin adı Emral ve babasının adı Celal Avşar'dır. Diğer ablasının adı Leyla'dır. Yurt dışında, İsviçre'de eğitim almıştır. Çocukluğu, Kışları İstanbul'da yazları da Ayvalık'ta geçmiştir.

Bir dönem Kanal D'de ve bir reklam ajansında staj yaptı. Esas iş olarak tekstille ilgilendi. Nişantaşı'nda kendi tasarımlarını sattığı bir butik mağaza açtı. Arkasında da atölyesi vardı, o zaman yaşı 25'di. Ve Habertürk'te Pazar röportajları yapmaya başladı.

Son dönemde medyada röportaj ve sunuculuk görevleriyle bulunmuştur. 2007 yılında da Şarkı Söylemek Lazım şarkı yarışmasında yarıştı. 2011 de "Yok Böyle Dans" yarışmasına katıldı. TV8 ekranlarında 2012 yılında yayınlanan, Afrika'nın beşiği Kenya'da gerçekleşen yarışma programı "Trophy Türk" sunuculuğunu Ertem Şener ile birlikte Helin Avşar yaptı.