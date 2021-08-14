Helikopterle köylerinden kurtarılan afetzedeler duygusal anlar yaşadı
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Helikopterle köylerinden kurtarılan afetzedeler duygusal anlar yaşadı

Helikopterle köylerinden kurtarılan afetzedeler duygusal anlar yaşadı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, jandarma helikopteriyle köylerinden tahliye edilen afetzedeler, duygu dolu anlar yaşadı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, jandarma helikopteriyle köylerinden tahliye edilen afetzedeler, duygu dolu anlar yaşadı.

Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyünden helikopterle alınan 10 afetzede Abana ilçesine getirildi.

Afetzedeler arasında yer alan 78 yaşındaki Emine Sancaktar, heyelan ve sel nedeniyle köylerinde büyük korku yaşadıklarını anlattı.

Dört gün evine giremediğini söyleyen Sancaktar, "Çok korktuk. Köyümüzün üstü heyelan oldu. Çay evimizin dibinden aktı. Çok korktuk." ifadelerini kullandı.

Sancaktar, kendilerini kurtaran ekiplere çok teşekkür ederek, "Ordumuzdan, devletimizden Allah razı olsun, kurtardı bizi, aç bırakmadı. Ekmeklerimizi de gönderdiler. Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Helikopterden inenler arasında yer alan Fatma Altıntop da oğlu Samet Altıntop'la buluşmanın mutluluğuyla göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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