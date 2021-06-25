'Hekimoğlu' yurt dışında yayınlanacak

"House M.D."nin yerli versiyonu olan ve dizi tutkunları tarafından "Türk televizyon tarihinin en başarılı adaptasyon dizisi" ilan edilen yapım; Afganistan, Hindistan, Özbekistan, Kosova, Romanya, İsrail ve Uruguay'da yayınlanacak.