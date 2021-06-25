'Hekimoğlu' yurt dışında yayınlanacak
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'Hekimoğlu' yurt dışında yayınlanacak

'Hekimoğlu' yurt dışında yayınlanacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

"House M.D."nin yerli versiyonu olan ve dizi tutkunları tarafından "Türk televizyon tarihinin en başarılı adaptasyon dizisi" ilan edilen yapım; Afganistan, Hindistan, Özbekistan, Kosova, Romanya, İsrail ve Uruguay'da yayınlanacak.

"House M.D."nin yerli versiyonu olan ve dizi tutkunları tarafından "Türk televizyon tarihinin en başarılı adaptasyon dizisi" ilan edilen yapım; Afganistan, Hindistan, Özbekistan, Kosova, Romanya, İsrail ve Uruguay'da yayınlanacak. Yapımcılığını Ojo Pictures'ın üstlendiği, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın rol aldığı "Hekimoğlu"nun yurtdışı satışı, Kanal D International tarafından gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Hürriyet

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