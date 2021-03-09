Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Hekimoğlu 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

Hekimoğlu dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Hekimoğlu oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Hekimoğlu var mı? İşte ayrıntılar...

Hekimoğlu kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Hekimoğlu var mı? Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Hekimoğlu'In yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Hekimoğlu 9 Mart Salı günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Orhan, ekibe Ateş'in hastalığının zamansız olduğunu ve Ateş'in sevgiye ihtiyacı olduğunu hatırlatır. İpek başta olmak üzere herkes Ateş için oldukça üzgün ve tedirgindir. Zeynep, hastanede olmasının en önemli nedeni olduğunu Ateş'e itiraf eder. Peki Ateş ölecek mi?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 yaşındaki Aslı ve annesi geçirdikleri araba kazası sonrası hastaneye kaldırılır. Doğuştan hiç acı hissedemeyen Aslı'nın bu çok ender rastlanan durumu, hayatını acı içinde geçiren Hekimoğlu için büyük bir merak unsurudur. Hekimoğlu ve ekibinin yaptığı testleri bir zaman kaybı olarak gören Aslı'nın tek isteği, durumu çok ağır olan annesini görebilmektir. Bu yüzden hastaneyi birbirine katar, ta ki kendi durumu da kötüleşinceye kadar.

Bir yandan Hekimoğlu, Orhan'ı hastanede yeni çalışmaya başlayan Sevda hemşireyle muhabbet ederken görmüştür ve Orhan'ın tümitirazlarına rağmen ikisinin arasında bir ilişki olduğunu iddia etmektedir. Mehmet Ali yanıldığına dair Hekimoğlu'yla iddiaya girer. İpek ise yeni tanışacağı bir adamla gideceği romantik randevuya hazırlanmaktadır. Hekimoğlu'nun,İpek'i de Orhan'ı da rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Aslı ve annesi iyileşip tekrar birbirlerine kavuşabilecekler mi? İpek, Hekimoğlu'na rağmengüzel bir buluşma yaşayabilecek mi? Hekimoğlu ve Mehmet Ali arasındaki iddiayı kim kazanacak?

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