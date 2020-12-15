Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu 29. bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu yeni bölüm 30. fragmanı yayınlandı mı?
Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 28. bölüm kesintisiz izle, Hekimoğlu canlı izleme linki! Hekimoğlu 28. bölüm fragmanı izle!
Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne merak edildi. Hekimoğlu 28. bölüm izle! Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HEKİMOĞLU 30. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Memoli, yıllar sonra babasıyla karşı karşıya geliyor!
Yakalandığı hastalığa bir türlü tanı konulamayan Memoli'nin ağrıları artmaya başlar. Ekip, Memoli'nin hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf ederken Memoli'nin babası Salih ortaya çıkar.
Ateş, Memoli'yi kurtarabilecek mi? Memoli'nin hastalığı ne? Babası ile yıllar sonra karşılaşan Memoli'nin tepkisi ne olacak?
HEKİMOĞLU 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hekimoğlu 8 Aralık Salı yayınlanan 28. Bölümde, Memoli'ye bulaşan hastalık herkesi tedirgin eder. Tanı koymak için sınırları zorlayan Hekimoğlu ise, hastane yönetimine karşı İpek'i zor durumda bırakır.
Hekimoğlu hastalığın nedenini bulabilecek mi? Karantinadaki Mehmet Ali, geçmişiyle barışabilecek mi? Mehmet Ali'ye kızgın olan Zeynep, onun hayatını kurtarmak için adım atacak mı? Emre, Hekimoğlu'nu karşısına alıp İpek'in teklifini kabul edecek mi?
HEKİMOĞLU 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
15 Aralık günü ekranlara gelen 29. bölümün ardından 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.