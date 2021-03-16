Hekimoğlu İpek kimdir? Hekimoğlu İpek Tekin (Ebru Özkan) kimdir? Ebru Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu'nun başrol karakterlerinden İpek Tekin kimdir, kim canlandırıyor merak edildi. Peki Hekimoğlu İpek kimdir? Hastanedeki görevi ne? İpek karakterini kim canlandırıyor? Ebru Özkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Hekimoğlu İpek kimdir, mesleği ne? Hekimoğlu İpek Tekin (Ebru Özkan) kimdir? Ebru Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında?

HEKİMOĞLU İPEK KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Ebru Özkan Saban (d. 18 Kasım 1978, Ankara), Türk oyuncudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezundur. Özellikle 2000'lerden sonra aldığı rollerle tanınmaktadır.

EBRU ÖZKAN HAYATI VE KARİYERİ

Ebru Özkan Saban, 18 Kasım 1978'de Ankara'da doğmuştur. İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamlamıştır. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşmiştir. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başlamış, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde devam etmiş ve başarılı bir şekilde mezun olmuştur. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazmıştır. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa adım atmıştır. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir. Düzgün bir fiziğe sahip olması modellik dünyasında da popüler bir kişi olmasını sağlamıştır.

Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014 yılında Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir. 2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Şu anda 2019 yılından itibaren Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterini canlandırmaktadır, dizi House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.