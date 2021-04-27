Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 47. Bölüm canlı izle! 27 Nisan Hekimoğlu full HD Canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

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HEKİMOĞLU CANLI İZLE KANAL D!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 20 Nisan Salı yayınlanan 46. Bölümde Ateş, kıvrak bir zeka ile karşı karşıya...

Ergenliğin doruklarında, aksi ama bir o kadar da zeki bir lise öğrencisi olan Naci Kurşun aynı zamanda satrançta da son derece ustadır. Satranç turnuvasında yenmesine rağmen beklenmedik bir şey yapar ve masa üstünde duran sayacı tüm gücüyle rakibi olan genç adamın kafasına vurur. Kendisi de korkunç baş ağrılarıyla boğuşmaktadır. Hastaneye kaldırılan Naci, annesi dahil herkesi canından bezdirirken, kişiliği ile şüphesiz ki Hekimoğlu'nun dikkatini çeker.

İstifa eden Mehmet Ali iş görüşmelerine başlar ama gizli bir el onun görüşmelerini sabote etmektedir. Bunun için Mehmet Ali'nin Hekimoğlu'nu suçlamasıyla başlayan olaylar, Orhan ve İpek dahil tüm ekibin birbirinden şüphelenmesine neden olacaktır. Kıvrak zekası ve sivri diliyle herkesi bıktıran Naci'nin teşhisini koymak, ayrıca Mehmet Ali'nin görüşmesini kimin sabote ettiğini bulmak Hekimoğlu için hiç de kolay olmayacaktır.

Hekimoğlu genç çocuğun nesi olduğunu bulabilecek mi? Mehmet Ali'nin iş görüşmesini sabote eden kim?

HEKİMOĞLU 46. SON BÖLÜM İZLE!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 47. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Ateş Hekimoğlu'nun ekibi dağılıyor mu?

Ateş'in Emre'yi kovması üzerine hastanede ipler gerilmiştir. İpek, Ateş'e Emre'yi geri çağırması konusunda ültimatom verir. Ancak Ateş kararında nettir. Bu durumun üzerine Zeynep'de istifa etmeye karar verir. Memoli'nin durumları zaten karışıktır. Ateş artık köşeye sıkışmıştır. Ekibe ne olacak?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 27 Nisan Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU CANLI KANAL D İZLE!

HEKİMOĞLU 47. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!