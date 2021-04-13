Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 45. Bölüm canlı izle! 13 Nisan Hekimoğlu full HD Canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?
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Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 45. Bölüm canlı izle! 13 Nisan Hekimoğlu full HD Canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

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Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 45. Bölüm canlı izle! 13 Nisan Hekimoğlu full HD Canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

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Hekimoğlu bu akşam seyirci ile buluşuyor. Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu canlı full HD izle! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu 45. yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu canlı Kanal D full HD izle! Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde. Peki, Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 45. Bölüm canlı izle! 13 Nisan Hekimoğlu full HD Canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

HEKİMOĞLU CANLI İZLE KANAL D!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan, yıllardır lösemi ile mücadele eden genç hastası Nihat'a, kardeşi Mete'den ilik nakli yapmaya hazırlandığı an Mete beklenmedik şekilde hapşırır. Mete'nin vücudunda bir enfeksiyon olma ihtimalinden şüphelenen Orhan, kanserli abiye, enfeksiyonlu kardeşten ilik nakli yapma riskini almaz ve Hekimoğlu'ndan yardım ister. Küçük kardeşin hapşırmasına neyin neden olduğunu bulmak için kolları sıvayan Hekimoğlu ve ekibin vakayı çözmek için önünde 5 gün vardır.

Hekimoğlu ve ekip teşhis koymak için zamana karşı yarışırken kanserli abinin durumu giderek kötüleşmekte, hapşıran kardeşin ise belirtileri artmaktadır. Öyle ki aile bir noktada çocuklardan birinden vazgeçme kararıyla yüz yüze gelir. Geçtiğimiz günlerde içgüdelirini dinleyip insitiyatif alan ve sonucunda vakanın ölümüne neden olan Mehmet Ali henüz kendini toparlayamaz. Emre ve Zeynep arasındaki "Salı günü aşk itirafı" geleneği ise tam gaz devam eder. Hekimoğlu'nun evinde yaşamaya başlayan Orhan'ın köpeği Bebek, isminin aksine tavırlar sergileyerek Hekimoğlu'nun sinirlerini zorlar.

Hekimoğlu ve ekip zamana karşı sürdürdükleri yarışı kazanabilecek mi? Orhan kanserli abiye kardeşinden ilik naklini zamanında yapabilecek mi? Mehmet Ali istifa konusunda kararlı mı?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE!

HEKİMOĞLU YENİ BLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 45. Bölüm 3. Fragmanı yayında! Ateş, Merve isimli hastayı kurtarabilecek mi?

Ateş ve ekibinin karşısında yine zorlu bir durum vardır. Memoli istifa kararı aldıktan sonra Ateş'e karşı daha sert karşı çıkmaya başlar. Ateş ise, onun söylediklerinde haklılık payı olduğunu düşünse de, yine bildiğini okumaya kararlıdır. Merve'nin hastalığının ne olduğu daha ortaya çıkaramayan Ateş riskli bir karar verir. Operasyon sırasında ise, hastanın yaşadığı acı herkesi çok korkutur.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 13 Nisan Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU CANLI KANAL D İZLE!

HEKİMOĞLU 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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