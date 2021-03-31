Hekimoğlu 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Hekimoğlu'un 44. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Hekimoğlu 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesini küçük yaşta kaybeden Nur Yiğityürek, hayatın acımasız yüzüyle çok erken yaşlarda tanışmıştır. Onlarca işe girip çıkan genç kadın, yaşamını idame ettirmek için sokakta 'Bul Karayı Al Parayı' oynatan dolandırıcıyla iş birliği yaptığı sırada önce aklı karışır, sonra kendinden geçer ve hastaneye kaldırılır.Karar verme yetisini kaybeden Nur, ilginç bir vaka olarak Hekimoğlu'nun dikkatini hemen çeker.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman için aşağıdaki linke tıklayınız

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HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Lösemili genç bir hastaya ilik nakli yapılması gerekmektedir. İliği uyumlu olan kardeşten nakil yapılacağı sırada küçük kardeşte enfeksiyon olduğu saptanır. Enfeksiyon tüm planları alt üst eder. Hekimoğlu ve ekibinin doğru seçeneği bulup o zor kararı vermesi gerekmektedir.