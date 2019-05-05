Hekimler Sıra Arkadaşları ile 38 Yıl Sonra Aşiret Sofrasında Buluştu

İstanbul Tıp Fakültesinden 1981 yılında mezun olan doktorlar, 38 yıl sonra Mardin'de aşiret sofrasında bir araya geldi.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde görev yapan 1981 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, sıra arkadaşlarını Mardin'deki evlerinde ziyaret etti. Okul andaçları ile eski günleri anan doktorlar, aşiret sofrasında hatıralarını tazeledi. Sıra arkadaşı olan doktorları Kızıltepe'de ağırlayan Mardinli Op. Dr. Mahmut Duyan, yıllar sonra arkadaşları ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. 38 yıllık sıra arkadaşlarını kapıda karşılayan Duyan, arkadaşlarına testi kebabı, el yapımı çiğ köfte ve köz ateşinde pişen mırra ikram ederek meslektaşlarına unutulmaz bir gün yaşattı.

Yaklaşık 40 sene sonra İstanbul Tıp Fakültesinden arkadaşlarının kendisini ziyaret ettiğini kaydeden Duyan, "Onları kendi evimde ağırlamaktan onur duydum. 40 yıl sonra simalar, resimler çok değişir. Tıp mesleği yıpratıcıdır. Çoğunun siması değişmiş ama hepsi can dostum, kardeşlerim. İstanbul Tıp Fakültesi gibi bir yerde eğitim görmek kolay iş değil. Hepimiz çoluk çocuğa karıştık, torun sahibi olduk. Kardeşlerimi Mardin'de ağırlamaktan çok mutluyum" dedi.

80'li yılların mağduriyeti dostluklarını unutturmadı

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Keskin de, kendi nesillerinin biraz şanssız olduğunu söyledi. Prof. Dr. Keskin, "Bizim dönemimizde terör olayları nedeni okula çok sık gidip gelip çok sosyal bir kaynaşmamız olamadı. Kaybettiğimiz sınıf arkadaşlarımız oldu terör yüzünden. Uzmanlık ve eğitimler için bağımız koptu. 40 yıl geçtikten sonra son 10 yıldır biz arkadaşlar daha çok görüşmeye başladık. İstanbul'da ilk 10 kişi, 20 kişi derken İstanbul'daki buluşmalarımızda 60 kişiyi buluyoruz. Bundan önce Gaziantep, Urfa'ya gittik. Doğu Karadeniz gezisi yaptık. Mardin üçüncü yerimiz. Mahmut buraya geleceğimizi duyunca çoğumuzun daha önce belki de hiç yaşamadığımız teşt kebabı ile bizleri ağırladı. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

Hekimler Mardin'e hayran kaldı

Mardin'e hayran kaldıklarını ifade eden Prof. Dr. Keskin, "Mardin'e bayıldık. Her yeri gezdik, Midyat, Dara, buradaki halkın göç ettirilmiş olması çok üzdü bizi. Bu bizim içimizi acıttı ama buradaki kültüre hayran kaldık. Vatandaşın iyi niyetine hoşgörüsüne yolda ikram edilen badem şekerleri bizi hayran bıraktı. Çok güzel anılar saklayacağız" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA