Hekimhan-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmeyen Hekimhan-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı.
HEKİMHAN, MALATYA (AA) - Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmeyen Hekimhan- Malatya kara yolu ulaşıma açıldı.
Ulaşıma açılan kara yolunda tuzlama çalışması yapıldı, trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kara yolunda kış lastiği ve zinciri bulunan araçların geçişine müshade ediliyor.
Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.