Hekimhan-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hekimhan-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Hekimhan-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmeyen Hekimhan-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı.

HEKİMHAN, MALATYA (AA) - Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmeyen Hekimhan- Malatya kara yolu ulaşıma açıldı.

Ulaşıma açılan kara yolunda tuzlama çalışması yapıldı, trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kara yolunda kış lastiği ve zinciri bulunan araçların geçişine müshade ediliyor.

Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Hekimhan-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Hekimhan-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Hekimhan-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Hekimhan-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri

Hekimhan, Malatya, Tragger, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title