Hekimhan Cumhur İttifakından Eskkk'ya Ziyaret

Cumhur ittifakının MHP'li Belediye Başkan adayı Hacı Mustafa Arıkan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren ESKKK Başkan Evren, Arıkan ve belediye meclis üyelerine başarılar dileyerek, "Bizlerde Hekimhanlı olarak kardeşlerimizin yanında olacağız inşallah. Hekimhan çalışkan esnafıyla, sanayicisiyle, belediyesiyle, tüm birimleriyle çalışan arkadaşlarımızın olmasını temenni ediyoruz. Bizler her zamanki gibi Malatya'mızda sizlerin yanında olacağız. Diğer ilçelere baktığımız da çok mesafe aldılar, ama Hekimhan geri kalan bir ilçemiz oldu. Bunu aşmamız lazım, İnşallah Hekimhan ilçemizde bu görevi başaracağınıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan ise 31 Mart yerel seçimler öncesi ziyaretlere devam ettiklerini belirterek, "Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren'i ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz. Bizleri nazik karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Meclis üyesi adayı Kemal Deniz'de Hekimhan'ın önemli kanaat önderlerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Biz onların desteğiyle, onların yol göstericiliğiyle İnşallah Hekimhan'da Cumhur İttifakının zaferini elde edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA