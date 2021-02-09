HDP Sözcüsü Ebru Günay "Herkes için Adalet" kampanyasına ilişkin bilgi verdi
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HDP Sözcüsü Ebru Günay "Herkes için Adalet" kampanyasına ilişkin bilgi verdi

09.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:40
HDP Sözcüsü Ebru Günay

HDP Sözcüsü Ebru Günay, dün başlattıkları "Herkes için Adalet" kampanyası hakkında bilgi verdi.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, dün başlattıkları "Herkes için Adalet" kampanyası hakkında bilgi verdi.

Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, içinden geçilen sürecin kutuplaştırmaya dayalı, sancılı bir süreç olduğunu ileri sürerek, acilen derin bir toplumsal uzlaşıya ve adalete ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Adalete yer açmanın, diyaloğa yer açmak anlamına geldiğini belirten Günay, bu nedenle başlatılan kampanyada tüm adaletsizlik alanlarına değinecek eylem ve etkinlikler planladıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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