HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi

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13 şehit verdiğimiz Gara operasyonuyla ilgili TBMM'de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP sırasında oturan vekiller arasında tartışma yaşandı. Konuştuğu sırada bir vekilin güldüğünü fark eden Soylu, "Hiç gülmeyin hanımefendi" diyerek tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Bakanlar görüşmelerde genel başkanları Gara operasyonuyla ilgili olarak bilgilendirirken, daha sonra TBMM'de vekillere bilgilendirme yaptılar.

SOYLU SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

İlk olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar söz alırken daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te konuştu. Soylu konuşmasının bir bölümünde göz yaşlarını tutamazken, bazı bölümlerde ise sinirlerine hakim olamadı ve HDP'li vekilleri eleştirdi.

"ŞEHİTLERİMİZ ONLARI YENENECK"

PKK/PYD terör örgütünün ailelere karşı zafer kanamayacağını vurgulayan Soylu, "Şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak, şehitlerimiz onları yenecek. Bu PKK/ PYD terör örgütü annelerimize karşı zafer kazanamayacak, annelerimiz onları yenecek" dedi.

"GÜLMEYİN HANIMEFENDİ BİZ GÜLMÜYORUZ"

Soylu'nun bu açıklamaları sırasında HDP sıralarından gülme sesi gelirken, Bakan Soylu, "Gülmeyin hanımefendi biz gülmüyoruz. Hiç gülmeyin. Gülüyorsunuz, benim genel başkanımı ağzınıza alacak ağzınız yok" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.