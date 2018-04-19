Hdp Mardin Milletvekili Yıldırım'a 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yıldırım katılmazken avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Yıldırım'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanığın avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşmayı HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile Yıldırım'ın yakınları da izledi.