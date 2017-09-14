Hdp'li Yiğitalp İfade Vermek İçin Adliyeye Getirildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye getirildi. HDP'li milletvekili Yiğitalp, hakkında zorla getirilme kararı bulunan soruşturmada ifade vermek üzere Diyarbakır Adliyesine getirildi. Yiğitalp'in 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve daha önce tutuklanıp serbest bırakıldığı dava nedeni ile ifade vereceği öğrenildi.



(Aydın Yorat /İHA)