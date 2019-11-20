HDP'li Seçmen TBMM'den Çekilme Tartışmalarına Ne Diyor?

20.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:46

HDP Parti sözcüsü Pazartesi günü, HDP'li belediyelere kayyum atamalarına devam edilmesi nedeniyle, partinin TBMM'den çekilme konusunda parti içi bir toplantı yapacağını belirtti. Peki HDP'li seçmen bu konuda ne düşünüyor. VOA Türkçe Diyarbakır'da bu konuyu halka sordu