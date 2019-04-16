Hdp'li Mızraklı, Ak Partili Kayyumun Makam Odasında Yaptığı Lüks Değişiklikleri Gösterdi

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Diyarbakır'ın yeni Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, göreve başlamasının ardından makam odasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Mızraklı, AK Parti'nin belediye başkanlığı için aday gösterdiği ve kayyum olarak atanan Cuma Atilla'dan devraldığı makam odasında yapılan değişiklikleri gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle