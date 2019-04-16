Hdp'li Mızraklı, Ak Partili Kayyumun Makam Odasında Yaptığı Lüks Değişiklikleri Gösterdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı seçilen HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, göreve başlaması sonrası makam odasında yapılan değişiklikleri sosyal medya hesabından paylaştı. Mızraklı,"Bakın Bakın! Halkın parası ile kendilerine saraylar yapmışlar... Bu lüks ve israfı halka göstereceğiz" dedi.
Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Diyarbakır'ın yeni Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, göreve başlamasının ardından makam odasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Mızraklı, AK Parti'nin belediye başkanlığı için aday gösterdiği ve kayyum olarak atanan Cuma Atilla'dan devraldığı makam odasında yapılan değişiklikleri gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com