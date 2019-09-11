HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti

11.09.2019 13:32

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Toplumun her kesiminden büyük destek gören eylemle ilgili HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti.

"İL BİNAMIZ HERKESE AÇIKTIR"

Twitter'da bir kullanıcı annelerle dalga geçerek yayınladığı videoya "Ben de battım, HDP önünde açlık grevi yapacağım" notunu düştü. Bu paylaşımı alıntılayan HDP'li Beştaş, "İl binamız herkese açıktır. Bekleriz:))" ifadelerini kullandı.

İşte Beştaş'ıno paylaşımı;

20 AİLE ÇOCUKLARINI ARIYOR

Oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, 22 Ağustos'ta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini ilk başlatan isim oldu. Akar'ın oğlu 24 Ağustos'ta geri döndüve "Ailesinin kendisini zorla evlendirmek istemesi üzerine evden kaçtığını" anlattı. Anne Akar, oğluna ulaşınca eylemine son verdi ancak çağrısına yanıt veren anneler 3 Eylül'de Diyarbakır'daki HDP İl Binası önünde eyleme başladı.

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya, 30 Ağustos 2019'dan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman için 03 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Remziye Akkoyun dört yıldır kayıp olan oğlu Azad (14) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan Celil, Hediye Begdaş, 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf (16) için 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Antep'te oturan Şevket- Songül Altındaş, usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eyleminde yer aldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine ve Şeyhmus Kaya, İstanbul'da polis memuru iken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesilerek tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

8- Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesilerek aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, dört yıl önce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

10- Sabiha Balta, beş yıl önce kaybolan oğlu Arafat (25) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, beş yıl önce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Güzide Demir, dört yıldır kayıp oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan Bedirhan- Necla Çur, dört yıl önce çobanlık yaparken kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Vahit (19) için 7 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

14- Hüsniye Kaya, beş yıldır kaybolan kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

15- Ayten- Şadin Elhaman, iki yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da yaşayan Salim- Saliha Edizer, beş yıl önce kaybolan oğulları Yakup (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

17- Süleyman Aydın, dört yıl önce kaybolan oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine başladı.

18- Mevlüde Üçdağ, beş yıl önce kaybolan oğlu Ramazan için 9 Eylül günü oturma eylemine başladı.

19- Latife Ödümlü, oğlu Özgür için 10 Eylül günü eyleme katıldı.

20- Salih Aylu, oğlu Mehmet için 10 Eylül günü eyleme katıldı.