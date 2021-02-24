HDP'li Hüda Kaya: "28 Şubat sürecinde on binlerce başörtülü kadın o sürecin ağır bedellerini ödediler"
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HDP'li Hüda Kaya: "28 Şubat sürecinde on binlerce başörtülü kadın o sürecin ağır bedellerini ödediler"

24.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:14
HDP'li Hüda Kaya:

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "28 Şubat sürecinde on binlerce başörtülü kadın o sürecin ağır bedellerini ödediler.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "28 Şubat sürecinde on binlerce başörtülü kadın o sürecin ağır bedellerini ödediler." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Şubat 1979'da saldırı sonucu öldürülen Metin Yüksel'e ilişkin geçen sene şubat ayında Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına soru önergesi verdiğini belirterek, ancak aradan geçen bir yıla rağmen kendilerine hala bir cevap verilmediğini söyledi.

28 Şubat postmodern darbesinin 24'üncü yılına girildiğini hatırlatan Kaya, "28 Şubat sürecinde on binlerce başörtülü kadın o sürecin ağır bedellerini ödediler. Biz, 'herkes için adalet, başörtüye özgürlük' diyerek yıllarca mücadele ettik, hapis yattık, idamlarla yargılandık, kelepçelendik, coplandık, gazlandık. Bugün geldiğimiz noktada başörtülü polisler, askerler, memurlar var fakat bugün bu başörtülü polisler, AKP iktidarının memurları, 70-80 yaşındaki kadınları sokaklarda sürüklüyorlar, kelepçeliyorlar ve yerlerde sürükleyerek gözaltına alıyorlar." diye konuştu.

28 Şubat'ta ikna odalarında kadınlara başörtülerinin açtırılmaya çalışıldığını anımsatan Kaya, "20 yıllık AKP iktidarında, kadınların gözaltında şimdi zorla başları açılıyor; yetmiyor anadan doğma çıplak aramalara zorlanıyorlar, çıplak aramalara dayatılıyorlar." iddiasında bulundu. Kaya, "Batı Çalışma Grubu'nun aktörlerinin" de şimdi AK Parti iktidarının en güçlü ittifakları olmaya devam ettiğini öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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