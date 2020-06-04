HDP'li Güven ve Farisoğulları adliyeye çıkarıldı
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HDP'li Güven ve Farisoğulları adliyeye çıkarıldı

HDP'li Güven ve Farisoğulları adliyeye çıkarıldı Vekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, gözaltına alınmalarının ardından adliyeye çıkarıldı.

04.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:53

HDP'li Güven ve Farisoğulları adliyeye çıkarıldı

DİYARBAKIR - Vekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, gözaltına alınmalarının ardından adliyeye çıkarıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, HDP'li Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından HDP'li Farisoğulları ve Güven'in vekillikleri düşürüldü.

Vekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Musa Farisoğulları Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında, Leyla Güven ise evinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan HDP'li Farisoğulları ile Güven işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

HDP'li Güven ve Farisoğulları adliyeye çıkarıldı

Kaynak: İHA

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