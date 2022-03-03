HDP'li Gergerlioğlu, enflasyonun yüzde 123'ten aşağı olmadığını iddia etti

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de enflasyonun yüzde 123'ten aşağı olmadığını öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerine ilişkin, "Mahvettiğin ekonomi sonrası 'enerji arıyoruz' diyerek bu ülkenin binlerce yıllık zeytin ağaçlarına mı saldırıyorsun?" diye sordu.

Zeytin ağaçlarının kolay yetişmediğini belirten Gergerlioğlu, "Tarımı, hayvancılığı bitirdiğiniz gibi son olarak zeytinciliği de bitirmiş oluyorsunuz." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarına işaret eden Gergerlioğlu, Türkiye'de enflasyonun yüzde 123'ten aşağı olmadığını ileri sürdü. Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyümesine de değinen Gergerlioğlu, "Para babaları, patronlar büyüyor, fakir fukara eziliyor, küçülüyor. Sonuç açıklanıyor; 'Yüzde 9,11'lerden yüzde 11'e büyüme gerçekleştirdik.' Kim büyüyor?" diye konuştu.