HDP'li belediyelere kayyum atanmasına bir tepki de Soyer'den

HDP'li belediyelere kayyum atanmasına bir tepki de Soyer'den

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mardin, Van ve Diyarbakır belediye başkanlıklarına kayyum atanmasını "seçmenin iradesini yok saymak" olarak değerlendirdi.

19.08.2019 14:04
HDP'li belediyelere kayyum atanmasına bir tepki de Soyer'den

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, HDP'li Mardin, Van ve Diyarbakır belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Belediye başkanlarının görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır. Bugünkü kayyum atamaları bu tutumun ve demokrasiden uzaklaşmanın göstergesidir. Bu tutumun panzehri dayanışmadır. Dayanışma milletin iradesinin korunmasını ve milli egemenliğin tesisini sağlayacaktır.

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