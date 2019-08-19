HDP'li belediyelere kayyum atanmasına bir tepki de Soyer'den

19.08.2019 14:04

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, HDP'li Mardin, Van ve Diyarbakır belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Belediye başkanlarının görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır. Bugünkü kayyum atamaları bu tutumun ve demokrasiden uzaklaşmanın göstergesidir. Bu tutumun panzehri dayanışmadır. Dayanışma milletin iradesinin korunmasını ve milli egemenliğin tesisini sağlayacaktır.