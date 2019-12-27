HDP'li Belediye Başkanı görevden alındı

27.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:35

Erzurum'da HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı Remziye Sönmez ve 3 meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı.

Karaçoban HDP eş başkanı Remziye Sönmez Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "Terör örgütüne üye olmak" suçundan görevinden bu sabah itibariyle uzaklaştırıldı.

Sönmez haricinde Karaçoban Meclis Üyesi olan Kazım Erhan, Murat Yaprak ve Ekrem Çintimur da "Terör örgütüne üye olmak" suçundan görevden alındı.

(Sefa Tetik/İHA)

Kaynak: İHA