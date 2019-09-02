HDP'li başkana Atatürk portresi hediye eden İmamoğlu'ndan eleştirilere yanıt

02.09.2019 13:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyaretinde HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'a Atatürk portresi hediye etmişti.

"DAHA ÖNCE BİRİLERİ HEDİYE ETMEDİYSE..."

Kamuoyunda tartışma yaratan bu hediye ile ilgili eleştirilere günler sonra yanıt veren İmamoğlu, "Bu yurdumun değerleri var. Herkesin hissetmesinin isterim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık bir gün önce. Mustafa Kemal Atatürk bu yurdun bize kazandırılmasının öncüsü. Sadece belediye başkanlığımda değil öncesinde de bunu hissettim. Daha önce birileri hediye etmediyse onun sorunu ama ben gittiğim yere bu ve bunun gibi simgesel hediyeler götüren biriyim. 82 milyon insanın bir değeri önderi olarak bütün Türkiye'nin topyekûn mücadele vermiş bir milletin öncüsü olarak o fotoğrafı Diyarbakır'da paylaştım" ifadelerini kullandı.