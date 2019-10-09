HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım

09.10.2019 13:43

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken yerine kayyum atanarak görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk, Twitter'da skandal bir paylaşıma imza attı.

Türkiye'nin terörden arındırmak ve Güvenli Bölge oluşturmak için düzenlediği harekatla ilgili "İçimde tarifsiz bir öfke var" diyen Türk, "Kürdistan'ı yem ediyorlar" diyerek Türk ordusuna hakarette bulundu.

Fırat'ın doğusundaki PKK'lı teröristleri temizlemeyi amaçlayan harekatla ilgili rahatsızlığını dile getiren Türk, "Kahrolsun Türk emperyalizmi" diyen bir tweet'i alıntılayarak "Her kelimesinin altına imzamı atarım" dedi.

BOMBA DAVASINDA YARGILANMIŞTI

Öte yandan Heja Türk, kamuoyunun yabancı olduğu bir isim değil. Türk, 2016 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nün otoparkında ele geçirilen bomba düzeneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Heja Türk, Barış Çiçek ve Çağrı Kurt'un öngörülen tutukluluk süresinin dolması ve tutukluluktan elde edilen yararın adli kontrol tedbiriyle de uygulanabilmesi gerekçesiyle tahliyelerine karar vermişti.