HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
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HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı

HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
08.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:55

Konuk olduğu programda HDP kongresinde mikrop kaptığını belirten Sırrı Süreyya Önder, "Koronadan çok önce evde tecritteydim. 3,5 aydır ne dışarı çıkabiliyorum, öyle bir vaziyetteyim" dedi.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen HDP'li Sırrı Süreyya Önder, konuk olduğu programda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. HDP kongresinde mikrop kaptığını ve 3,5 aydır evde tecritte olduğunu ifade eden Önder, "Koronadan çok önce evde tecritteydim" ifadelerini kullandı.

"HDP KONGRESİNDE MİKROP KAPTIK"

Sağlık sorununun cezaevinde başladığını belirten Önder, "Karaciğer, safra, bir parça böbrekler... Sanıyorum artık bedenimiz ufak ufak isyan ediyor bunca senedir maruz kaldığı şeylere. Cezaevinden çıkınca bir ameliyat geçirdim. Ameliyat uzun ve zor geçti. Ondan sonraki süreç daha da sıkıntılı geçti. HDP kongresinde mikrop kaptık. Ondan sonra 1 aya yakın yattım. Genel durumum bir parça sıkıntılı" şeklinde konuştu.

"3,5 AYDIR DIŞARI ÇIKAMIYORUM"

Bunun üzerine bir de domuz gribi olduğunu olduğunu söyleyen Önder, "Üzerine bir domuz gribi oldum. Bilmiyorum korona mıydı neydi.. 3-5 gündür kendime gelebildim. Koronadan çok önce evde tecritteydim. 3,5 aydır ne dışarı çıkabiliyorum, öyle bir vaziyetteyim. Ama iyiyim şimdi" dedi.

HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı

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