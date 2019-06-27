HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu Açıklaması

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Başta Aleviler olmak üzere birçok toplumsal kesimin çocuklarının mağdur edildiği zorunlu din dersleri, 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olarak hala korunuyor hatta genişletiliyor." dedi.

Kenanoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, zorunlu din dersleriyle ilgili yeni bir davanın daha kazanıldığını söyledi.

Zorunlu din derslerinin 12 Eylül darbesi sonrasında oluşturulan 1982 Anayasa'sı ile zorunlu hale getirilmiş "darbe anayasası ürünü" olduğunu belirten Kenanoğlu, "AK Parti iktidarı sürekli darbelere karşı olduğunu ve darbelerin de mağduru olduğuna atıfta bulunarak bu konuda yoğun bir siyaset üretiyor. Başta Aleviler olmak üzere birçok toplumsal kesimin çocuklarının mağdur edildiği zorunlu din dersleri, 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olarak hala korunuyor hatta genişletiliyor." ifadesini kullandı.

"Zorunlu din derslerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in övgüsüne mazhar olmuş dersler" olduğunu belirten Kenanoğlu, "Gülen, bu zorunlu din dersleri nedeniyle Kenan Evren'i cennetlik ilan etmiştir. Gülen'in övgüsüne mazhar olan bir dersin hala korunuyor ve uygulamada olması hükümet açısından da oldukça düşündürücü bir konudur." diye konuştu.

AİHM'in 2007 ve 2014 yıllarında zorunlu din dersleriyle ilgili kararlar verdiğini hatırlatan Kenanoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kararlarda, derslerin zorunlu olmaktan çıkartılması gerektiği hususunun altını çizdi. Bununla ilgili Türkiye'de, Danıştayda alınmış onlarca karar var. Bu kararlardan sonuncusu da geçtiğimiz günlerde alındı. Böylelikle bu dersin bir kere daha anayasaya, insan hak ve özgürlüklerine, çocuk haklarına aykırı olduğunun altı çizildi. Zorunlu din derslerinin zorunlu olmaktan çıkartılması şu aşamada bir zorunluluk haline gelmiştir. Zaten mahkemeye başvuran her aile bu davayı kazanıyor. Bu bilindiği halde bunun hala devam ediyor olması ailelere yönelikte bir zulümdür."

Kaynak: AA