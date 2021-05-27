HDP'den muhalefete ittifak çağrısı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, katıldığı bir YouTube yayınında 2023 yılında yapılacak seçimleri işaret ederek, muhalefet partilerine "Yeniden bir araya gelelim" çağrısı yaptı. Buldan, "Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi" ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir YouTube canlı yayınında açıklama yapan HDP'li Pervin Buldan, muhalefete 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çağrı yaptı.

"YENİDEN BİR ARAYA GELMEMİZ LAZIM"

Muhalefet partilerinin Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsa, yeniden HDP ile bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Buldan, "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullandı.

"CESUR ADIMLARA İHTİYAÇ VAR"

Buldan sözlerinin devamında, "Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz" dedi.