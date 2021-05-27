HDP'den muhalefete ittifak çağrısı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP'den muhalefete ittifak çağrısı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, katıldığı bir YouTube yayınında 2023 yılında yapılacak seçimleri işaret ederek, muhalefet partilerine "Yeniden bir araya gelelim" çağrısı yaptı. Buldan, "Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi" ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir YouTube canlı yayınında açıklama yapan HDP'li Pervin Buldan, muhalefete 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çağrı yaptı.

"YENİDEN BİR ARAYA GELMEMİZ LAZIM"

Muhalefet partilerinin Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsa, yeniden HDP ile bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Buldan, "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullandı.

"CESUR ADIMLARA İHTİYAÇ VAR"

Buldan sözlerinin devamında, "Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz" dedi.

HDP'den muhalefete ittifak çağrısı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Prens Harry Burak Sergen Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Arda Turan Ozan Tufan Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP'den muhalefete ittifak çağrısı: Yeniden bir araya gelmemiz kaçınılmaz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 01:09:19. #1.13#

title