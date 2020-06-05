HDP'den "milletvekilliğinin düşürülmesi" eylemi
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HDP'den "milletvekilliğinin düşürülmesi" eylemi

HDP milletvekilleri, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi.

05.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:27

HDP milletvekilleri, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi.
TBMM'den Güvenpark'a yürümeye çalışan HDP milletvekillerini, Milli Eğitim Bakanlığı önünde polis durdurdu.
Polisin geçişe izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, burada yaptığı açıklamada, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesini eleştirdi.
Kararın, yargı süreci tamamlanmadan alındığını savunan Oluç, "Hukuksuz, Anayasa'yı çiğneyen bir adım atılmıştır." dedi.
Milletvekilleri, açıklamanın ardından Meclise döndü.

HDP'den 'milletvekilliğinin düşürülmesi' eylemi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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