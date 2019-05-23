Hdp Ağrı Milletvekili Abdullah Koç Açıklaması

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Kamu hizmeti sunması gereken kurumlar Ağrı'yı görmezden gelmektedir." iddiasında bulundu.

Koç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle müstesna bir il olduğunu, geçmişte uygulanan yanlış politikalardan dolayı kentin diğer illere göre geri kaldığını ifade etti.

Kentin temel sorunlarının başında sağlık hizmetlerinin geldiğini belirten Koç, kent merkezindeki Ağrı Devlet Hastanesinin şu an bir sağlık ocağı niteliğinde hizmet verdiğini ileri sürdü.

Koç, 600 bine yakın nüfusa sahip Ağrı'da hizmet veren Devlet Hastanesinde önemli birçok bölümün olmadığını, doktor sayısının da yeterli seviyede bulunmadığını savunarak, "Hastanemizde bulunmayan bazı bölümler nedeniyle halkımız büyük sıkıntı çekmektedir. Ayrıca otopsi işlemleri ya Erzurum'da ya da Van'da yapılabilmektedir. İnsanlar büyük mağduriyet içindeler." diye konuştu.

Abdullah Koç, kentin, sanayi gelişiminde de bölgesindeki illere oranla çok geride bulunduğunu söyledi. Belediye hizmetleri noktasında vatandaşın sorunlarının çözülmesi gerektiğini anlatan Koç, "Vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmesi gereken Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte dahi bulunmuyor. İstanbul seçimleri için bölgeye gitmiş. Kamu hizmeti sunması gereken kurumlar Ağrı'yı görmezden gelmektedir." dedi.

Kentin sorunlarının saymakla bitmeyeceğini öne süren Koç, kentin hak ettiği gelişmişlik düzeyine erişimi noktasında yetkililerin gerekli desteği vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA