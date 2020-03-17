HBB taş duvar çalışmalarını sürdürüyor Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) il genelinde taş duvar çalışmalarını sürdürüyor.

HBB, etkili yağışlar sırasında ulaşım güvenliğini güvence altına almak amacıyla tehlike arz edebilecek bölgelerde heyelan riskine karşı taş duvar örme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Taş duvar çalışmalarının yeni adresi Defne Hüseyinli ve Samandağ Uzunbağ mahalleleri oldu. Hüseyinli Mahallesi'nde 44 metre uzunluğunda 4 metre yüksekliğinde; Samandağ Uzunbağ Mahallesi'nde 30 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde taş duvar çalışması gerçekleştirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini gözeterek hizmetlerine hassasiyetle yön veren HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağı ekipler, il genelinde gerçekleştirdikleri taş duvar çalışmalarıyla mahallelere estetik bir görünüm de kazandırıyor.

Yetkililer, ihtiyaç gerektiren tüm noktalarda taş duvar çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: Bültenler