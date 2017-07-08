Hazırlık Maçında İki Gol Atan Mehmet Ekici Sakatlanarak Oyundan Alındı
Juventus Bükreş ile oynanan hazırlık maçında iki gol atarak yıldızlaşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, kasığındaki çekme nedeniyle sakatlandı ve oyundan alındı.
Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçında 2 gol birden atan Mehmet Ekici, sakatlanarak kenara geldi.
İKİ GOL ATIP KENARA GELDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık maçında sakatlandı. Juventus Bükreş maçında iki gol birden atan başarılı orta saha, kenara "beni değiştirin" işareti vererek oyundan çıktı
Kasığında çekme olduğu ifade edilen Mehmet Ekici'ye kenarda tedavi uygulandı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, riske girmeden yıldız oyuncuyu hemen kenara aldı.
(Hürriyet)