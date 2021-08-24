Hazinede ne kadar para var? Merkez Bankası rezervi ne kadar?
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Hazinede ne kadar para var? Merkez Bankası rezervi ne kadar?

Hazinede ne kadar para var? Merkez Bankası rezervi ne kadar?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Temmuz itibarıyla hazinedeki rezervin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki, Merkez Bankası rezervi ne kadar? Hazinede ne kadar para var?

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 964 milyon dolar artışla 62 milyar 583 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Temmuz'da 59 milyar 619 milyon dolar seviyesindeydi. Peki, Hazinede ne kadar para var? Merkez Bankası rezervi ne kadar? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HAZİNEDE NE KADAR PARA VAR?

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 100 milyar 214 milyon dolardan 104 milyar 69 milyon dolara yükseldi.

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