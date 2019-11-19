Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'den evlilik teklifi aldı mı?
Haberler » Magazin » Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'den evlilik teklifi aldı mı? - Magazin

Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'den evlilik teklifi aldı mı?

Lise arkadaşının nişanından sonra eğlenmeye giden Hazar Ergüçlü son zamanlarda çıkan Onur Ünlü ile evlilik haberlerine ne dedi?

19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46

Lise arkadaşının nişanından sonra eğlenmeye giden Hazar Ergüçlü son zamanlarda çıkan Onur Ünlü ile evlilik haberlerine ne dedi? Hakan: Muhafız'ın 3.ve 4.Sezon çekimlerinin tamamlandığını 5.sezonun olmayacağını söyledi.

#HazarErgüçlü #OnurÜnlü



Haber Videosu: Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'den evlilik teklifi aldı mı?
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.