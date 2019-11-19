Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'den evlilik teklifi aldı mı?
Lise arkadaşının nişanından sonra eğlenmeye giden Hazar Ergüçlü son zamanlarda çıkan Onur Ünlü ile evlilik haberlerine ne dedi?
19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46
Lise arkadaşının nişanından sonra eğlenmeye giden Hazar Ergüçlü son zamanlarda çıkan Onur Ünlü ile evlilik haberlerine ne dedi? Hakan: Muhafız'ın 3.ve 4.Sezon çekimlerinin tamamlandığını 5.sezonun olmayacağını söyledi.
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Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'den evlilik teklifi aldı mı?