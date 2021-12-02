Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu? - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün ilişkisi evliliğe doğru gidiyor. Uzun süredir Onur Ünlü'yle birlikte olan Hazar Ergüçlü'nün tektaşı kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü (29) ile yönetmen Onur Ünlü (48) evleniyor mu? Röportajlarında mutlu olduklarını dile getiren çiftten, evlilik sinyali geldi. Ünlü oyuncu, 5 Kasım'da yaptığı paylaşımda tektaşı dikkat çekti.

Parmağında tektaşı olan oyuncu, o gün paylaştığı karelere müchever emojisi koydu. Bir dönem Ergüçlü'nün ailesinin yaş farkı nedeniyle Ünlü'ye karşı çıktıkları da iddia edilmişti.

Ergüçlü iki hafta önce, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" demişti.

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?

Bomba iddia: 23 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, gizlice evlendi

Bomba iddia: 23 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, gizlice evlendi

 Nilgün Belgün'den olay itiraf: Eşim beni arkadaşımla aldattı

Nilgün Belgün'den olay itiraf: Eşim beni arkadaşımla aldattı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title