Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?

Aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü (29) ile yönetmen Onur Ünlü (48) evleniyor mu? Röportajlarında mutlu olduklarını dile getiren çiftten, evlilik sinyali geldi. Ünlü oyuncu, 5 Kasım'da yaptığı paylaşımda tektaşı dikkat çekti.

Parmağında tektaşı olan oyuncu, o gün paylaştığı karelere müchever emojisi koydu. Bir dönem Ergüçlü'nün ailesinin yaş farkı nedeniyle Ünlü'ye karşı çıktıkları da iddia edilmişti.

Ergüçlü iki hafta önce, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" demişti.