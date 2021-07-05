Hazar Denizi'ndeki patlamanın petrol tankerlerinden kaynaklandığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hazar Denizi'ndeki patlamanın petrol tankerlerinden kaynaklandığı iddiası

Hazar Denizi'ndeki patlamanın petrol tankerlerinden kaynaklandığı iddiası
İhlas Haber Ajansı / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Azerbaycan açıklarında dün gerçekleşen Hazar Denizi'ndeki patlamanın sosyal medyada ve internet sitelerinde paylaşılması, vatandaşları endişeye sürüklemişti. Patlamanın bir petrol tankerinde meydana geldiği iddia edilmişti. Dünyanın konuştuğu olayın volkanik patlama olduğu ortaya çıktı.

Azerbaycan açıklarında gerçekleşen Hazar Denizi'ndeki patlamanın açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde meydana geldiği iddia edilmişti.

''TESİSLERDE HERHANGİ BİR KAZA YAŞANMADI''

Bunun üzerine Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi bir açıklama yaptı. Söz konusu patlamanın Ümid doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirten şirket, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

ÇAMUR VOLKANI OLDUĞU ANLAŞILDI

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, dün Hazar Denizinde patlayan Çamur Volkanının kraterinden görüntülerpaylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İncelemeler sonucu deniz petrol ve gaz üretimi, diğer endüstriyel ve ulaşım altyapı tesislerinde herhangi zararın oluşmadığı belirlendi. Bu sabah erken saatlerde, Bakanlık'a ait bir helikopterin katılımıyla Hazar Denizi'nde keşif uçuşları başladı. Uçuş sırasında, ilk incelemeler sonucunda, denizin Salyan bölgesi istikametinde kıyıdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlı Adası'nda çamur volkanı patladı. Şu anda, yanardağın kraterinde nispeten küçük bir alev gözlemleniyor. Volkan, açık deniz petrol ve gaz altyapısı ve diğer tesislerin yanı sıra insan yaşamı için bir tehdit oluşturmuyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emine Ezgi Özdemir

Doğruluk Kontrolü
Hazar Denizi'ndeki patlamanın petrol tankerlerinden kaynaklandığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Azerbaycan açıklarında dün gerçekleşen Hazar Denizi'ndeki patlamanın sosyal medyada ve internet sitelerinde paylaşılması, vatandaşları endişeye sürüklemişti.

Patlamanın bir petrol tankerinde meydana geldiği iddia edilmişti. Dünyanın konuştuğu olayın volkanik patlama olduğu ortaya çıktı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Melisa Döngel Serenay Sarıkaya Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hazar Denizi'ndeki patlamanın petrol tankerlerinden kaynaklandığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 17:11:04. #1.15#

title