Hazan nedir, hazan yaprağı nedir?

Günlük hayatta nadir karşılaştığımız kelimelerden biri olan Hazan nedir, hazan yaprağı nedir?

Günlük hayatta nadir karşılaştığımız veya bir yerlerden duyduğumuz bir kelimeyi hemen merak ederiz. Nadir kullandığımız kelimelerden biri olan Hazan nedir, hazan yaprağı nedir?

HAZAN NEDİR? HAZAN YAPRAĞI NEDİR?

Hazan, güz, sonbahar anlamlarına gelmektedir.

-Güz, yaprak dökümü mevsimi, sonbahar. sonbahar, güzGüz. Sonbahar.

-Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan zaman aralığı (kuzey yarımküre için).

Hazan yaprağı, sonbahar esnasında dökülen yapraklara verilen isimdir.