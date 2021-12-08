Hazal Kaya hamile mi? Hazan Kaya 2. kez hamile mi?

2019 yılında ilk bebeği Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya'nın ikinci kez hamile olduğu ileri sürüldü. Oyuncu Ali Atay'ın da Twitter hesabından "Çok mutluyum lan" diye paylaşım yapması iddiayı güçlendirdi. Hazal Kaya hamile mi?

HAZAL KAYA HAMİLE Mİ?

Ali Atay Twitter üzerinden "Çok mutluyum lan" paylaşımını yaparken, oyuncu Hazal Kaya'nın ise eşinin bu Tweet'ine karşılık kalp emojisi göndermesi dikkatlerden kaçmadı. İkilinin bu konuşması da hamilelik iddiasını güçlendirdi. 31 yaşındaki Hazal Kaya, hamilelik iddialarına henüz bir açıklık getirmedi.

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