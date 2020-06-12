Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
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Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Fikret Ali isminde bir oğlu olan Hazal Kaya, Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap verdi. Hazal Kaya, "Beni hiç ilgilendirmez. Bu konuda çok hassasım. Ben ancak yol arkadaşı olabilirim" dedi.

12.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:29

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını nedeniyle Instagram üzerinden sık sık canlı yayın yapan oyuncu Hazal Kaya, bu kez katıldığı canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"ÇOCUĞUN LGBT OLSA İLK TEPKİN NE OLURDU?"

Geçtiğimiz kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan başarılı oyuncu, "Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap verdi.

Kaya, "Beni hiç ilgilendirmez. Bu konuda çok hassasım. Benim ne tepkim olabilir? O benden başka bir birey. Onu yönlendirmek haddim değil. Ben ancak ona yol arkadaşı olabilirim. Hiçbir tepkim olamaz, haddim değil. Ben ona çok saygı duyuyorum. Onu çok seviyorum. Sadece ne ihtiyacı varsa onu karşılayabilirim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Hazal Kaya'nın "Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna verdiği cevap sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. Twitter kullanıcıları "Hazal Kaya" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
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