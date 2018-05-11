Hazal Filiz Küçüköse, Ali Mert Akyüz'le Görüntülendi

Son olarak geçtiğimiz hafta final yapan "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisinde rol alan güzel oyuncu, dün akşam bir mekanda Ali Mert Akyüz'le görüntülendi.

HEYECANDAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Magazin muhabirleri Hazal Filiz Küçüköse'ye "Yeni aşkınız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Aşk konusunun açılmasıyla ne konuşacağını bilemeyen oyuncu konuşmakta zorlandı. Olay üzerine hemen aracına binen Hazal Filiz Küçükköse otomobilin farlarını açmayı unutunca gazeteciler tarafından uyarıldı. Güzel oyuncu Akyüz'ü Instagram hesabından da takip ediyor.

GEÇTİĞİMİZ AY BOŞANDI

Rol aldıkları günlük dizinin setinde tanışan Hazal Filiz Küçükköse ve Tuan Tunalı, geçtiğimiz ay 4 yıllık evliliklerini karşılıklı anlaşarak sonlandırmıştı.