Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse hayatı ve biyografisi! Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hazal Filiz Küçükköse, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hazal Filiz Küçükköse hakkında merak edilenler. Hazal Filiz Küçükköse hayatı ve biyografisi. Hazal Filiz Küçükköse kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse merak konusu oldu. İşte Hazal Filiz Küçükköse hakkında merak edilen Hazal Filiz Küçükköse kimdir, Hazal Filiz Küçükköse hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Şubat 1988

Kaç yaşında: 33 yaşında

Mersin Boy: 1,72 m

1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015-2017 yılları arasında Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi.

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