Hayvanlarla ilgilemek yerine voleybol maçı yapınca görevden alındı - Haberler
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Hayvanlarla ilgilemek yerine voleybol maçı yapınca görevden alındı

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

- Hayvanlarla ilgilemek yerine voleybol maçı yapınca görevden alındı Sivas'ta Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde tepki çeken görüntülerin ardından Veteriner İşleri Müdürü görevden alındı Sivas'ta Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde tepki çeken görüntülerin...

SİVAS (İHA) - - Hayvanlarla ilgilemek yerine Voleybol maçı yapınca görevden alındı

Sivas'ta Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde tepki çeken görüntülerin ardından Veteriner İşleri Müdürü görevden alındı

SİVAS - Sivas'ta Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde tepki çeken görüntülerin ardından Veteriner İşleri Müdürü görevden alındı.

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde geçtiğimiz günlerde çekilen görüntüler tepki toplamıştı. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan görüntüler hayvan severleri üzmüştü. Bir vatandaş tarafından çekilen ve paylaşılan görüntülerde barınakta çalışanların hayvanlarla ilgilenmek yerine voleybol oynadıklarını ve ayağı kesik olan bir köpeğin bakımının yapılmadığı görüldü. Bu durumun ardından Sivas Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, sosyal medyada yer alan fotoğraf ve videolara ilişkin basın açıklaması yaptı. Topgül'e Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, hayvan hakları dernekleri temsilcileri de eşlik etti. Başkan Vekili Turan Topgül, yaptığı açıklamada Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Bozkurt'un görevden alındığını söyledi.

"Yaşanan olayı kabul etmemiz müsemma göstermemiz mümkün"

Topgül, yaşanan olaya müsemma göstermelerinin mümkün olmadığını söyleyerek, "Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezimizde Türkiye'ye örnek diğer barınakların üstünde sıcak ve nezih bir ortam da aynı dünyayı paylaştığımız aynı havayı teneffüs ettiğimiz can dostlarımızı burada misafir ediyor onlara ev sahipliğinde bulunuyoruz. Bu hizmetlerimizi ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla ve hayvan severlerle birlikte istişare içerisinde, şeffaf ve açık bir şekilde onların gözetiminde gerçekleştiriyoruz. Ancak dün kamuoyuna, basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu vahim elim olay dolayısıyla üzüntülerimizi sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz. Her ne kadar burada görevli arkadaşlarımız bu görevlerini büyük bir özveri ve gayretle hassasiyetle bugüne kadar yerine getirseler de dünkü yaşanan olayı kabul etmemiz müsemma göstermemiz mümkün değil dolayısıyla ilgili birim müdürümüzü görevden el çektirerek aldık. Sorumlular hakkında Sivas Belediyesi üst yönetimi olarak gerekli soruşturmaları ivedilikle açtık. Bu süreci hem ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla hem de belediye üst yönetimi olarak takip edeceğimizi ve sorumlular hakkında gerekli olan cezai müeyyidelerin en üst perdeden verileceğini buradan sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor ve taahhüt ediyorum" dedi.

(DK-GF-ÖK-Y)

Hayvanlarla ilgilemek yerine voleybol maçı yapınca görevden alındı

Hayvanlarla ilgilemek yerine voleybol maçı yapınca görevden alındı

Hayvanlarla ilgilemek yerine voleybol maçı yapınca görevden alındı

Hayvanlarla ilgilemek yerine voleybol maçı yapınca görevden alındı
İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hayvanlarla ilgilemek yerine voleybol maçı yapınca görevden alındı - Haberler
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