Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

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Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Çıkan silahlı kavga sonrası ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı.

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ÜNLÜ METAFİZİK UZMANI HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre, ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı.

Salih Memişoğlu ünlülerin hocası olarak da biliniyordu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Gerçekleşen feci olay sonrası saldırgan M.Ö. ise aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler konuyla ilgili soruşturma başlattı.