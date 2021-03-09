Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
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Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

09.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:58

Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Çıkan silahlı kavga sonrası ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı.

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ÜNLÜ METAFİZİK UZMANI HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre, ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı.

Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
Salih Memişoğlu ünlülerin hocası olarak da biliniyordu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Gerçekleşen feci olay sonrası saldırgan M.Ö. ise aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (4)
X: Allah azze ve celle rahmet eylesin çok üzüldüm çok severdim :(((((((((((
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MUHTAR: Haberde kullanılan fotoğrafa göre alişan metafizikçi i yani? Güldürmeyin len!
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SELELEKTÖRCÜ HAMDİ: Salih Memişoğlu hoca dünyada ender rastlanan kabiliyete sahipti, onun aracını-amacını, dedesini Allah sahipsiz bırakmaz. Allah rahmet eylesin.
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