Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı
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Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı

01.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:44
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı

İngiltere'de Bristol Hayvanat Bahçesi'ndeki sahte otopark görevlisinin, 20 yıl boyunca ziyaretçileri dolandırdığı ortaya çıktı. Yurtdışına kaçarak yakalanmaktan son anda kurtulan dolandırıcının, biriktirdiği serveti ile kayıplara karıştığı polis ekipleri tarafından bildirildi.

İngiltere'nin Bristol şehrindeki hayvanat bahçesinin yanında bulunan yeşil alanı otopark olarak kullanan adam, insanların bu durumdan rahatsız olmasından dolayı yakayı ele verdi. Yıllarca yerel yönetim ve hayvanat bahçesi yönetimini bir arada idare eden dolandırıcının, yakalanmadan öne büyük bir servetle yurt dışına kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri, SW Barrett olarak bilinen adam ile ilgili soruşturma başlattı.

Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı

DOLADIRICIYI KİM GÖREVLENDİRDİ BELLİ DEĞİL

Hayvanat bahçesinin yanındaki yeşillik alanın arabalarla dolu olmasından rahatsız olan bölge insanının, hayvanat bahçesi için dava açtığı belirtildi. Mahkeme yetkilileri, yapılan araştırma sonucunda ne yerel yönetimin ne de hayvanat bahçesi yönetiminin otopark ile ilgili bir görevlendirme yapmadığını açıkladı.

Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı
Haber Yorumları (1)
GEZGİN: 20 yıldır İngiltere gibi bir yerde bu işi yaptıysa helal olsun derim. Adam vergisiz, kirasız işletmiş :D
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