Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı

İngiltere'nin Bristol şehrindeki hayvanat bahçesinin yanında bulunan yeşil alanı otopark olarak kullanan adam, insanların bu durumdan rahatsız olmasından dolayı yakayı ele verdi. Yıllarca yerel yönetim ve hayvanat bahçesi yönetimini bir arada idare eden dolandırıcının, yakalanmadan öne büyük bir servetle yurt dışına kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri, SW Barrett olarak bilinen adam ile ilgili soruşturma başlattı.

DOLADIRICIYI KİM GÖREVLENDİRDİ BELLİ DEĞİL

Hayvanat bahçesinin yanındaki yeşillik alanın arabalarla dolu olmasından rahatsız olan bölge insanının, hayvanat bahçesi için dava açtığı belirtildi. Mahkeme yetkilileri, yapılan araştırma sonucunda ne yerel yönetimin ne de hayvanat bahçesi yönetiminin otopark ile ilgili bir görevlendirme yapmadığını açıkladı.