Hayvansever vatandaş kediyi kurtardı
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Hayvansever vatandaş kediyi kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Güncel

Hayvansever vatandaş kediyi kurtardı Niğde'de bir dükkanın ikinci katında mahsur kalan kedi hayvan sever bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Hayvansever vatandaş kediyi kurtardı

NİĞDE - Niğde'de bir dükkanın ikinci katında mahsur kalan kedi hayvan sever bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Niğde merkezde İsmail Tekin isimli vatandaş, çocuklarıyla birlikte parka giderken bir kedinin inşaat halindeki bir işyerinin ikinci katında mahsur kaldığını gördü. Tekin, bulduğu tahtayı kedinin mahsur kaldığı kata uzattı. Mahsur kalan kedi tahtanın üzerine çıkarak yere indi.

İsmail Tekin'in bu örnek harekete çevredeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Hayvansever vatandaş kediyi kurtardı
Hayvansever vatandaş kediyi kurtardı
Hayvansever vatandaş kediyi kurtardı
Hayvansever vatandaş kediyi kurtardı
Hayvansever vatandaş kediyi kurtardı
Hayvansever vatandaş kediyi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

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